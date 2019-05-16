Женщина скончалась на месте происшествия, а мужчина – на следующий день в больнице

Женщина скончалась на месте происшествия, а мужчина – на следующий день в больнице74-летнего владимирца обвиняют в убийстве. Об этом сообщает региональный СледКом.10 мая обвиняемый совместно с потерпевшими находился в микрорайоне Энергетик.Между 40-летней потерпевшей и обвиняемым произошла ссора, на защиту женщины встал 31-летний мужчина. Пенсионер решил разрешить ситуацию с помощью ножа, за которым даже сходил домой.После того, как вернулся компанию, он ударил каждого из знакомых ножом в груди.Женщина скончалась на месте происшествия, а мужчина – на следующий день в больнице.Убийцу заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.