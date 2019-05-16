Суд приговорил нападающего Зенита Александра Кокорина и полузащитника Краснодара Павла Мамаева к реальным срокам за участие в двух драках в центре Москвы. Адвокаты футболистов сообщили, что в понедельник, 20 мая подадут совместную апелляцию.

Суд приговорил нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева к реальным срокам за участие в двух драках в центре Москвы. Адвокаты футболистов сообщили, что в понедельник, 20 мая подадут совместную апелляцию."В понедельник все адвокаты подают отдельные апелляции по своим подзащитным, – сообщил представитель Мамаева Игорь Бушманов, слова которого приводит "Чемпионат.com". – Надеюсь, рассмотрение займет максимум месяц. Что касается заседаний, то это одно или максимум два заседания".Напомним, Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к 1 году и 6 месяцам исправительной колонии общего режима, а Павла Мамаева и Александра Протасовицкого – к 1 году 5 месяцам исправительной колонии общего режима.