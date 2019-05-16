Один из игровых эпизодов хоккейного матча Россия – Италия на чемпионате мира в Словакии едва не закончился травмой россиянина Евгения Дадонова. При этом форвард мог пострадать на скамейке запасных от шайбы, которая летела ему в лицо. Выручил партнера Александр Овечкин.

Один из игровых эпизодов хоккейного матча Россия – Италия на чемпионате мира в Словакии едва не закончился травмой россиянина Евгения Дадонова. При этом форвард мог пострадать на скамейке запасных от шайбы, которая летела ему в лицо. Выручил партнера Александр Овечкин.Форвард клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" был рядом с Дадоновым, когда каучуковый диск вылетел за пределы площадки. Овечкин с ловкостью хоккейного вратаря поймал шайбу, не дав ей попасть в лицо товарища по команде, сообщает Twitter хоккейного клуба СКА. Сама игра, как уже сообщали 33Live.RuRu, завершилась со счетом 10:0 в пользу россиян.В принципе, Василевского можно поменять на Овечкина. Саша, кажется, готов#RUSITA #IIHFWorlds pic.twitter.com/pHPtfM1q8f— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 15 мая 2019 г.