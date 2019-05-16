Местный житель похитил фильтры для очистки воздуха, планируя сдать их в пункт прием металлолома.

В апреле текущего года в дежурную часть ОМВД России по Александровскому району обратился представитель одной из местных фирм, сообщивший о том, что обнаружил пропажу с территории фильтров для очистки воздуха.Сотрудники полиции провели комплекс оперативных мероприятий, в результате которого у одного из пунктов приема металлолома по подозрению в хищении задержали 30-летнего безработного жителя города Карабаново.Фигурант сознался в совершении кражи.Установлено, что подозреваемый распивал спиртное в компании друзей. Когда алкоголь закончился, злоумышленник решил похитить металлические емкости с территории ближайшего предприятия, чтобы впоследствии их реализовать и выручить деньги.Похищенное имущество полицейские изъяли.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).