Трамп хочет восстановить диалог с Россией. Разговор Путина и Помпео жизненно важен не только для России и США, но и для всей планеты. Это касается контроля над ядерными вооружениями.

Трамп хочет восстановить диалог с Россией. Разговор Путина и Помпео жизненно важен не только для России и США, но и для всей планеты. Это касается контроля над ядерными вооружениями. Договор СНВ-3 заканчивается в 2021 году. Москве и Вашингтону необходимо решить: мы вместе будем дальше этот договор двигать или попытаемся присоединить Китай. Такое мнение высказал ведущий эксперт Атлантического совета, колумнист Forbes Ариэль Коэн в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым", комментируя визит главы американского Госдепа в Россию, а также желание Трампа встретиться с российским президентом в Осаке.По словам эксперта, в Америке реакция на этот визит была предсказуема. Те, кто Трампа не приемлет и критикует, сказали, что это еще одна попытка умиротворить Путина. Демократы отметили, что раньше Помпео был резким оппонентом России, а сейчас улыбается Путину. Республиканцы отнеслись с пониманием: теперь можно пытаться восстанавливать отношения с Россией.Сам Ариэль Коэн приветствует поездку Помпео в Сочи, несмотря на то, что по Венесуэле понимания между США и Россией так и нет. На встрече Помпео повторил, что, по мнению президента США, Мадуро должен уйти. "Но, с другой стороны, каким образом США пытаются военным путем сместить Мадуро при столь тревожных сигналах из Персидского залива? — удивился эксперт. — Очевидно, это просто давление со стороны США и их союзников для того, чтобы Иран пошел на переговоры и пересмотрел соглашение о ядерной программе 2015 года".Американский политолог также дал неутешительный прогноз на предстоящих в Америке выборах нового президента: "Будет ли хороша администрация Байдена для России — это очень большой вопрос. Если будет избран в 2020 году Джо Байден, вы еще будете вспоминать добрым словом старика Трампа", — заключил Коэн.14 мая в Сочи Владимир Путин встретился с госсекретарем США Майком Помпео. Они обсудили необходимые условия для восстановления российско-американских отношений. Среди точек соприкосновения президент России назвал сохранение стратегической стабильности, нераспространение оружия массового уничтожения, разрешение региональных кризисов, борьбу с организованной преступностью, решение экологических проблем, а также сотрудничество с США по обеспечению стабильности на энергетических рынках.