Чемпион мира в составе футбольной сборной Франции Антуан Гризманн, который два дня назад сообщил о своем уходе из мадридского Атлетико, получил заманчивое предложение от испанской Барселоны. Ему готовы платить 17 млн евро в год или 328 тыс. евро в неделю.

Чемпион мира в составе футбольной сборной Франции Антуан Гризманн, который два дня назад сообщил о своем уходе из мадридского "Атлетико", получил заманчивое предложение от испанской "Барселоны". Ему готовы платить 17 млн евро в год или 328 тыс. евро в неделю.Клуб из столицы Каталонии предложил 28-летнему форварду 5-летнее соглашение с зарплатой в 17 млн евро за сезон, сообщает испанское издание Diario Sport. При этом в Мадриде француз получал 21 млн евро в год. Однако, ничего уничижительного в предложении "Барсы" нет, поскольку в стане "сине-гранатовых" форвард получит в разы большие деньги по спонсорским сделкам.Стоит также напомнить, что отступные в контракте футболиста с "Атлетико" составляют громадную сумму в 200 млн евро, но с 1 июля они резко сократятся – до 120 млн евро. Остается только подождать, не предложат ли Гризманну большую зарплату во французском "Пари Сен-Жермен", который также хочет взять игрока к себе.