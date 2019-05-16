Звезду Дома-2 зверски избивал избранник. Виктория Комиссарова до сих пор боится выходит на улицу одна – мужчина ее преследует.

Звезду "Дома-2" зверски избивал избранник.Виктория Комиссарова до сих пор боится выходит на улицу одна – мужчина еепреследует.Бывший возлюбленный не дает ейпроходу. Друзьям Виктории Комиссаровой приходится постоянно сопровождатьдевушку, защищая от мужчины, который неоднократно подвергал ее издевательствам.Звезде "Дома-2" не удалось найти свою любовь нателестройке. Так что Виктория Комиссарова покинула проект и занялась бизнесом,который пошел вполне успешно. Девушка в скором времени купила роскошнуюквартиру и автомобиль – поле чего занялась поиском второй половины.Подходящего, как ей казалось, кандидата звезда "Дома-2"нашла на Бали, куда отправилась отдыхать. Парень представился Оскаром,отношения развивались бурно и вскоре речь зашла о свадьбе. Однако вскоре, благодаряинформации некоего "доброжелателя", Виктория узнала, что избранниказовут Рустам, он мошенник и скрывает от нее свое криминальное прошлое.Когда Виктория попыталась вывести любовника на откровенныйразговор, тот разъярился и набросился на ."Он стащил меня по лестнице, я начала орать, чтобкто-то услышал. Я оказалась на траве, он бил меня ногой по голове, былагематома", – плача рассказывала Виктория в программе "Андрей Малахов.Прямой эфир".Комиссаровой с трудом удалось вернуться домой – мужчинаотобрал у нее паспорт и деньги. Но даже в родном городе звезда "Дома-2"не чувствовала себя в безопасности: Рустам нашел ее и здесь, испортил дорогойавтомобиль и постоянно ей угрожает. В то же время, мужчина заявляет, что желаетпримирения – мол, он совершил ошибку, но теперь раскаялся и готов исправиться.В то же время, знакомые считают,что часть вины за такой исход романа лежит на самой Виктории. Они напоминают,как Комиссарова вела себя на телестройке, постоянно провоцируя скандалы, пишет .