Звезду Дома-2 зверски избивал избранник.
Виктория Комиссарова до сих пор боится выходит на улицу одна – мужчина ее
преследует.
Звезду "Дома-2" зверски избивал избранник.
Виктория Комиссарова до сих пор боится выходит на улицу одна – мужчина ее
преследует.
Бывший возлюбленный не дает ей
проходу. Друзьям Виктории Комиссаровой приходится постоянно сопровождать
девушку, защищая от мужчины, который неоднократно подвергал ее издевательствам.
Звезде "Дома-2" не удалось найти свою любовь на
телестройке. Так что Виктория Комиссарова покинула проект и занялась бизнесом,
который пошел вполне успешно. Девушка в скором времени купила роскошную
квартиру и автомобиль – поле чего занялась поиском второй половины.
Подходящего, как ей казалось, кандидата звезда "Дома-2"
нашла на Бали, куда отправилась отдыхать. Парень представился Оскаром,
отношения развивались бурно и вскоре речь зашла о свадьбе. Однако вскоре, благодаря
информации некоего "доброжелателя", Виктория узнала, что избранника
зовут Рустам, он мошенник и скрывает от нее свое криминальное прошлое.
Когда Виктория попыталась вывести любовника на откровенный
разговор, тот разъярился и набросился на .
"Он стащил меня по лестнице, я начала орать, чтоб
кто-то услышал. Я оказалась на траве, он бил меня ногой по голове, была
гематома", – плача рассказывала Виктория в программе "Андрей Малахов.
Прямой эфир".
Комиссаровой с трудом удалось вернуться домой – мужчина
отобрал у нее паспорт и деньги. Но даже в родном городе звезда "Дома-2"
не чувствовала себя в безопасности: Рустам нашел ее и здесь, испортил дорогой
автомобиль и постоянно ей угрожает. В то же время, мужчина заявляет, что желает
примирения – мол, он совершил ошибку, но теперь раскаялся и готов исправиться.
В то же время, знакомые считают,
что часть вины за такой исход романа лежит на самой Виктории. Они напоминают,
как Комиссарова вела себя на телестройке, постоянно провоцируя скандалы, пишет .