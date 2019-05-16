Вертолет Robinson R44 совершил жесткую посадку в Воронежской области, при этом винтокрылая машина получила серьезные повреждения.

Вертолет Robinson R44 совершил жесткую посадку в Воронежской области, при этом винтокрылая машина получила серьезные повреждения, сообщает СКР.Принадлежащий клубу "Солнечный" Robinson R44 упал в поле недалеко от посёлка Колодезный около 11 часов утра. По данным следователей, пилот пытался избежать встречи с линией электропередачи, выполнил отворот вправо со снижением, но не совладал с управлением, в результате вертолет начал вращаться вокруг своей оси и после касания с землей завалился на правый бок.Хвостовая балка винтокрылой машины, как уточняют "Вести-Воронеж", надломилась, а одна из лопастей отлетела почти на 200 метров от места посадки.На борту находился только пилот, он не пострадал.