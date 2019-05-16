В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная Швеции на льду арены имени Ондрея Непелы в словацкой Братиславе разгромила национальную команду Австрии со счетом 9:1.

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная Швеции на льду арены имени Ондрея Непелы в словацкой Братиславе разгромила национальную команду Австрии со счетом 9:1.У победителей встречи голами отметились Габриэль Ландеског (2-я минута), Маркус Крюгер (3), Вильям Нюландер (6), Адам Ларссон (8), Марио Кемпе (15), Деннис Расмуссен (30), Элиас Линдхольм (34), Оливер Экман-Ларссон (43) и Элиас Петтерссон (46), а у австрийцев единственную шайбу забросил Михаэль Раффль (48).Швеция одержала третью победу кряду и с девятью очками поднялась на третье место в группе В, а Австрия, потерпевшая поражение в четвертой игре подряд, расположилась на седьмой строчке. В следующем матче турнира шведы 18 мая сыграют с швейцарцами, а австрийцы днем ранее встретятся с норвежцами.