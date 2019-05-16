"Газпром" занял 40-ю строчку, Сбербанк расположился на 47-м месте, "Роснефть" — на 52-м, а "Лукойл" стал 97-м

"Газпром" занял 40-ю строчку, Сбербанк расположился на 47-м месте, "Роснефть" — на 52-м, а "Лукойл" стал 97-м.В прошлом году "Газпром" занимал 43-ю строчку, Сбербанк — 47-ю, "Роснефть" — 73-ю, а "Лукойл" — 98-ю. Таким образом, почти все российские компании из первой сотни списка улучшили свои позиции.При этом в 2018 году в рейтинг Forbes Global 2000 входили 25 российских компаний, а в 2019-м их число сократилось до 22: так, из перечня выбыли "Полюс", "Уралкалий" и "Аэрофлот".Forbes составил список крупнейших компаний мира, исходя из совокупной оценки выручки, прибыли, активов и рыночной стоимости.