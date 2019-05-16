Вокалиста решила вернуться на сцену. Певица МакSим практически восстановилась после серьезной аварии.

Вокалиста решила вернуться на сцену. Певица МакSимпрактически восстановилась после серьезной аварии.Судя по всему, самое страшное осталось позади. По словампредставителя, уже 25 мая в Ташкенте состоится концерт артистки. Врачиразрешили певице МакSим вернуться на сцену."Ташкент, жди нас! Мы обязательно приедем. Артистка идет напоправку, и это будет ее первый концерт. И мы не собираемся его пропустить.Врачи с нами согласны. Все это я пишу для тех, кто ждет нас в Ташкенте. Довстречи", – сделала заявление директор певицы Маргарита Соколова.Как писали "Дни.ру", 23 апреля попала в серьезноеДТП по дороге в аэропорт. Звезда кратковременно потеряла память, а также получиласерьезные травмы: лицо и тело звезды были сплошь покрыты гематомами.Несколько недель исполнительница оставалась под чуткимприсмотром докторов. Естественно, все запланированные выступления вокалисткибыли отменены. Отметим, что поклонники с пониманием отнеслись к происходящему,любимице желали скорейшего выздоровления.вышла на связь с фанатами только 30 апреля. Вличном аккаунте Instagram она поблагодарила их за поддержку. Теперь поклонники надеются,что после выступления в Ташкенте артистка вернется к гастрольной деятельности. Об этом сообщает .