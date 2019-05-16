Вокалиста решила вернуться на сцену. Певица МакSим
практически восстановилась после серьезной аварии.
Вокалиста решила вернуться на сцену. Певица МакSим
практически восстановилась после серьезной аварии.
Судя по всему, самое страшное осталось позади. По словам
представителя, уже 25 мая в Ташкенте состоится концерт артистки. Врачи
разрешили певице МакSим вернуться на сцену.
"Ташкент, жди нас! Мы обязательно приедем. Артистка идет на
поправку, и это будет ее первый концерт. И мы не собираемся его пропустить.
Врачи с нами согласны. Все это я пишу для тех, кто ждет нас в Ташкенте. До
встречи", – сделала заявление директор певицы Маргарита Соколова.
Как писали "Дни.ру", 23 апреля попала в серьезное
ДТП по дороге в аэропорт. Звезда кратковременно потеряла память, а также получила
серьезные травмы: лицо и тело звезды были сплошь покрыты гематомами.
Несколько недель исполнительница оставалась под чутким
присмотром докторов. Естественно, все запланированные выступления вокалистки
были отменены. Отметим, что поклонники с пониманием отнеслись к происходящему,
любимице желали скорейшего выздоровления.
вышла на связь с фанатами только 30 апреля. В
личном аккаунте Instagram она поблагодарила их за поддержку. Теперь поклонники надеются,
что после выступления в Ташкенте артистка вернется к гастрольной деятельности. Об этом сообщает .