После ответного полуфинального матча Кубка России между Ростовом и столичным Локомотивом (0:2) из стана южан приходят сообщения о возможных изменениях в составе. Голкипер Илья Абаев готов покинуть клуб, а из Локо в Ростов-на-Дону может перебраться Дмитрий Тарасов.

После ответного полуфинального матча Кубка России между "Ростовом" и столичным "Локомотивом" (0:2) из стана южан приходят сообщения о возможных изменениях в составе. Голкипер Илья Абаев готов покинуть клуб, а из "Локо" в Ростов-на-Дону может перебраться Дмитрий Тарасов.Тарасов, который в последнее время как футболист значительно проигрывает себе самому с припиской "бывший муж Бузовой", проводит в "Локомотиве" весьма невзрачный сезон. Он провел всего 8 матчей за год и, скорее всего, летом покинет команду."Ростов" предлагал 32-летнему полузащитнику контракт еще зимой, но тогда главный тренер железнодорожников Юрий Семин зачем-то решил оставить Тарасова до конца сезона. Теперь дончане могут приобрести ветерана "Локо" и экс-игрока сборной.Руководство "Ростова" определилось и с позицией первого вратаря клуба, сообщает Sport24.Ru. Экс-спартаковцу Сергею Песьякову будет предложено продлить контракт, а вот Абаеву новое соглашение не свети и голкипер будет искать для себя новую команду.