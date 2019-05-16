Отношения с мужчиной стоили Анне Семенович больших нервов, боли и переживаний, которые распространились и на прочие аспекты жизни. Тогда эффектная артистка приняла решение порвать с ними раз и навсегда.

Отношения с мужчиной стоили Анне Семенович больших нервов, боли и переживаний, которые распространились и на прочие аспекты жизни. Тогда эффектная артистка приняла решение порвать с ними раз и навсегда.Сложно представить, что у неунывающей, вечно улыбающейся Анны Семенович может быть плохое настроение. Однако на своей официальной страничке в социальной сети Instagram артистка откровенно рассказала о периоде, когда ее буквально захлестнула депрессия."Я перестала замечать все то хорошее, что окружало меня и я буквально скатилась в жалость к себе, и негативное мышление! Наверное это было связано с большими перегрузками на работе, в тот момент я находилась в разрушительных отношениях с мужчиной, пела песни в которые сама не верила и все время была уставшей и грустной😲 Мой мозг все время цеплялся за негатив и в тот момент моя Жизнь стала наполняться <негативными> ситуациями. Я еще больше злилась на себя, на Судьбу и на всех вокруг (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – поведала Анна Семенович.В итоге, доведенная до точки артистки решилась на радикальный шаг – покинуть страну. "Я решила, что мне нужно остановиться и разобраться в ситуации, я задала себе вопрос, Что я делаю не так, что в моей Жизни происходят мало – приятные вещи? Я взяла билет и совершенно одна улетела отдыхать, чтоб разобраться в ситуации. Я лежала на солнце читая <умные книги> и говорила сама с собой!" – рассказала артистка.В ходе путешествия певица приняла несколько важных решений – прекратить отношения с мужчиной. которые не доставляли ей радости, начать исполнять нравящиеся ей песни, и улыбаться каждому дню. "Кажется , как все просто и понятно, но мне понадобилось все мое мужество и сила, чтоб действовать по плану который я наметила. Привычка негативного мышления тащила меня обратно в негатив😡 Но я справилась 💪🏼и теперь я контролирую свои мысли , я направляю их в сторону красоты, добра и позитива, по прежнему я раз в год летаю на неделю одна отдыхать с < умными книгами> чтоб почистить свою Жизнь и зарядиться позитивной энергией", – похвалилась .Более того, пересмотрев свою жизнь, артистка даже благодарна за тот тяжелый период. "Я научилась любить себя и слышать свои желания, не смотря на мнение окружающих ☀ Говорите с собой любимые, слушайте себя и ничего не бойтесь. Это тоже пройдет", – завершила свой жизнеутверждающий пост .