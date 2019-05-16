Примадонна российской эстрады побывала показе Дома моды Валентина Юдашкина. Алла Пугачева хорошенько повеселилась в компании друзей.

Примадонна российскойэстрады побывала показе Дома моды Валентина Юдашкина. Алла Пугачева хорошенькоповеселилась в компании друзей.Видео с мероприятия вокалистка опубликовала в Storiesличного Instagram. В кадре запечатлен момент закрытия шоу. Кутюрье Валентин Юдашкинпринимает букет цветов от поклонников и слушает восторженные выкрики и одаривает присутствующих объятиями.Меж тем Алла Пугачева, которая,к слову, на показ пришла с мужем юмористом Максимом Галкиным, тоже поспешиларассказать, как сильно она обожает модельера. "Наш любимый Валечка!Здоровья тебе и счастья самый светлый человек в моей жизни. Самый мужественный",– обласкала Пугачева Юдашкина на глазах у мужа.После артистка развлекалась,делая селфи с певцом Александром Буйновым. Примадонна так увлеклась, что забылапро супруга, который все это время сидел в сторонке."У нас весело!" – заявила довольная Пугачева на камеру. "Аллочка, а где же муж? Муж твой где?" – вдруг поинтересовался Буйнов., вспомнив о МаксимеГалкине, направила на него объектив видеокамеры. Супруг Примадонны, который всеэто время копался в телефоне, неожиданно пожелал ей здоровья.Отметим, что артистка редковыкладывает собственные фото и видео в микроблог. Чаще героями соцсетейстановятся ее пятилетние двойняшки – Лиза и Гарри. Не так давно наследники Примадонны специальнозаписали поздравление для Филиппа Киркорова – 30 апреля поп-королю исполнилось52 года.