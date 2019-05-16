Примадонна российской
эстрады побывала показе Дома моды Валентина Юдашкина. Алла Пугачева хорошенько
повеселилась в компании друзей.
Примадонна российской
эстрады побывала показе Дома моды Валентина Юдашкина. Алла Пугачева хорошенько
повеселилась в компании друзей.
Видео с мероприятия вокалистка опубликовала в Stories
личного Instagram. В кадре запечатлен момент закрытия шоу. Кутюрье Валентин Юдашкин
принимает букет цветов от поклонников и слушает восторженные выкрики и одаривает присутствующих объятиями.
Меж тем Алла Пугачева, которая,
к слову, на показ пришла с мужем юмористом Максимом Галкиным, тоже поспешила
рассказать, как сильно она обожает модельера. "Наш любимый Валечка!
Здоровья тебе и счастья самый светлый человек в моей жизни. Самый мужественный",
– обласкала Пугачева Юдашкина на глазах у мужа.
После артистка развлекалась,
делая селфи с певцом Александром Буйновым. Примадонна так увлеклась, что забыла
про супруга, который все это время сидел в сторонке.
"У нас весело!" – заявила довольная Пугачева на камеру. "Аллочка, а где же муж? Муж твой где?" – вдруг поинтересовался Буйнов.
, вспомнив о Максиме
Галкине, направила на него объектив видеокамеры. Супруг Примадонны, который все
это время копался в телефоне, неожиданно пожелал ей здоровья.
Отметим, что артистка редко
выкладывает собственные фото и видео в микроблог. Чаще героями соцсетей
становятся ее пятилетние двойняшки – Лиза и Гарри. Не так давно наследники Примадонны специально
записали поздравление для Филиппа Киркорова – 30 апреля поп-королю исполнилось
52 года.