Создатель Telegram жестко раскритиковал мессенджер WhatsApp Марка Цукерберга. Павел Дуров заявил, что он никогда не был и не будет безопасным для пользователей.

Создатель Telegram жестко раскритиковалмессенджер WhatsApp Марка Цукерберга. Павел Дуров заявил, что он никогда не были не будет безопасным для пользователей.Своим мнением предприниматель поделился вблоге на платформе для ведения онлайн-дневников Telegraph. На резкие высказывания его подтолкнуло то, что на днях неизвестныеустановили шпионское программное обеспечение на смартфоны, используя функциюголосовых звонков в WhatsApp.Комментируя сообщения о новыхпроблемах с WhatsApp, Павел Дуров заявил, что не был удивлен. Ведь, по его мнению, пользователи мессенджера в целом не защищеныот слежки и действий хакеров, передает . Своими заявлениями российский программист какследует "врезал" своему зарубежному конкуренту.заявил, что как только в WhatsApp нужно устранить уязвимость, наее месте появляется новая. Он считает, что мессенджер мог оставлятьуязвимости по указанию ФБР. "Неудивительно, что диктаторы любят WhatsApp.Недостаток безопасности позволяет им шпионить за своими гражданами", – цитируетбизнесмена .Создатель Telegramотметил, что такие государства, как Иран и Россия, не противодействуют этомумессенджеру. При этом он заявил, что у его мессенджера крупных проблем небывает. В заключение призвал пользователей Сети уговорить знакомыхперейти на более безопасные мессенджеры.