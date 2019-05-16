Создатель Telegram жестко раскритиковал
мессенджер WhatsApp Марка Цукерберга. Павел Дуров заявил, что он никогда не был
и не будет безопасным для пользователей.
Создатель Telegram жестко раскритиковал
мессенджер WhatsApp Марка Цукерберга. Павел Дуров заявил, что он никогда не был
и не будет безопасным для пользователей.
Своим мнением предприниматель поделился в
блоге на платформе для ведения онлайн-дневников Telegraph. На резкие высказывания его подтолкнуло то, что на днях неизвестные
установили шпионское программное обеспечение на смартфоны, используя функцию
голосовых звонков в WhatsApp.
Комментируя сообщения о новых
проблемах с WhatsApp, Павел Дуров заявил, что не был удивлен. Ведь, по его мнению, пользователи мессенджера в целом не защищены
от слежки и действий хакеров, передает . Своими заявлениями российский программист как
следует "врезал" своему зарубежному конкуренту.
заявил, что как только в WhatsApp нужно устранить уязвимость, на
ее месте появляется новая. Он считает, что мессенджер мог оставлять
уязвимости по указанию ФБР. "Неудивительно, что диктаторы любят WhatsApp.
Недостаток безопасности позволяет им шпионить за своими гражданами", – цитирует
бизнесмена .
Создатель Telegram
отметил, что такие государства, как Иран и Россия, не противодействуют этому
мессенджеру. При этом он заявил, что у его мессенджера крупных проблем не
бывает. В заключение призвал пользователей Сети уговорить знакомых
перейти на более безопасные мессенджеры.