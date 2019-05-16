Сегодня днем в Предгорном районе Ставрополья столкнулись восемь попутных автомобилей. Погибли два человека. По мнению сотрудников ДПС, аварию спровоцировал дым от горящих полей.

В Предгорном районе Ставрополья столкнулись восемь попутных автомобилей. Два человека погибли.Инцидент произошел сегодня днем, 16 мая, на 33 километре дороги "Минеральные Воды — Кисловодск". По мнению сотрудников ДПС, аварию спровоцировал дым от горящих в окрестностях полей.Погиб мужчина, сидевший за рулем "Нивы" (Lada 4x4) и водитель автомобиля Chevrolet Niva. Им обоим было 54 года.Остальные участники аварии, в которую попали еще четыре легковых автомобиля и два грузовых фургона, получили травмы различной степени тяжести.Дорога заблокирована, в настоящее время последствия ДТП устраняются при помощи специальной техники.