Альбина Джанабаева поделилась с поклонниками фото на фоне цветущего дерева. Артистка подчеркнула, что снимал ее лучший в мире фотограф.

Альбина Джанабаева поделилась с поклонниками фото на фонецветущего дерева. Артистка подчеркнула, что снимал ее лучший в мире фотограф.Подписчики в восхищении. Фотография всамом деле полна солнца и красоты. Как выяснилось, муж артистки Валерий Меладзеобладает недюжинным талантом."В душе весь день "сады цветут". Да ифотограф у меня сегодня прекрасный @meladzevalerian", – сделала комплиментсвоему супругу Альбина.Фолловеры засыпали Альбину Джанабаеву восторженнымиоткликами. "Шикарная, Альбина", "Безупречная красавица", "Счастливая","Альбина цветет и пахнет, так держать", – комментируют снимокпользователи (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред). Поклонникипризнали, что фотограф, действительно, просто замечательный.и ее супруг, продюсер Валерий Меладзе, воспитывают двоих сыновей. Это 14-летний Костя и 4-летний Лука. Артистка много времени уделяет семье, но все же находит время на творчество. Она вернулась к гастрольной деятельности, постоянно записывает новые песни.Валерий Меладзе признается, что крайне редко ругается с . Для артиста эталонными являются отношения его родителей.Артист рассказал о том, как заглаживает вину перед супругой: по его словам, лучшее извинение для Джанабаевой – цветы.