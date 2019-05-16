Альбина Джанабаева поделилась с поклонниками фото на фоне
цветущего дерева. Артистка подчеркнула, что снимал ее лучший в мире фотограф.
Альбина Джанабаева поделилась с поклонниками фото на фоне
цветущего дерева. Артистка подчеркнула, что снимал ее лучший в мире фотограф.
Подписчики в восхищении. Фотография в
самом деле полна солнца и красоты. Как выяснилось, муж артистки Валерий Меладзе
обладает недюжинным талантом.
"В душе весь день "сады цветут". Да и
фотограф у меня сегодня прекрасный @meladzevalerian", – сделала комплимент
своему супругу Альбина.
Фолловеры засыпали Альбину Джанабаеву восторженными
откликами. "Шикарная, Альбина", "Безупречная красавица", "Счастливая",
"Альбина цветет и пахнет, так держать", – комментируют снимок
пользователи (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред). Поклонники
признали, что фотограф, действительно, просто замечательный.
и ее супруг, продюсер Валерий Меладзе, воспитывают двоих сыновей. Это 14-летний Костя и 4-летний Лука. Артистка много времени уделяет семье, но все же находит время на творчество. Она вернулась к гастрольной деятельности, постоянно записывает новые песни.
Валерий Меладзе признается, что крайне редко ругается с . Для артиста эталонными являются отношения его родителей.Артист рассказал о том, как заглаживает вину перед супругой: по его словам, лучшее извинение для Джанабаевой – цветы.