Российская певица и бывшая солистка группы Serebro после признания в любви Владимиру Путину собралась выступать на Украине. Девушка уже выложила подробную афишу с концертами.

Российская певица и бывшая солистка группы Serebro после признания в любви Владимиру Путину собралась выступать на Украине. Девушка уже выложила подробную афишу с концертами.Елена Темникова собирается давать концерт в Одессе. В прошлом году она выступала в Киеве.Эта тема взбудоражила журналиста Аркадия Бобченко. На своей странице в Facebook мужчина выложил пост с фотографией девушки, а после процитировал ее: "Я фанат Путина и Медведева, обожаю наше правительство".Также, исходя из слов Темниковой, девушка всеми силами борется за равенство в стране. Она называет себя "какой-то советской". После таких слов артистка собирается выступать в Украине, что очень удивляет журналиста и его подписчиков.В комментариях под постом тут же посыпались гневные высказывания подписчиков. Эта ситуация зацепила многих."Ничего странного. Неадекватная фанатичка, которая не видит ничего дальше своего носа", – злобно отметил читатель.Напомним, недавно у звезды обнаружились проблемы со здоровьем, как писали ранее . Певица решила пройти детокс-программу для похудения. Она не ела на протяжении пяти дней, лишь пила свежевыжатые соки. Конечно, ей удалось таким путем избавиться от пары лишних килограмм и нескольких сантиметров в талии. Но побочным эффектом такой диеты оказалась красная сыпь на лбу.