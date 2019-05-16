Пассажирка самолета, следовавшего из Москвы в Симферополь, устроила на борту самолета дебош и подралась с бортпроводником. Женщина 1954 года рождения во время полета вела себя агрессивно и не реагировала на замечания экипажа.

Пассажирка самолета, следовавшего из Москвы в Симферополь, устроила на борту дебош и подралась с бортпроводником.Женщина 1954 года рождения во время полета вела себя агрессивно и не реагировала на замечания экипажа. При посадке самолета она отстегнула ремень безопасности и направилась к выходу. На просьбу бортпроводника вернуться на место, пристегнуться и дождаться разрешения на выход, в ответ пассажирка устроила скандал, который перерос в драку.Сотрудники полиции крымского линейного управления МВД России доставили женщину в отделение. Задержанную направили на медицинское освидетельствование, в ее отношении проводится проверка, сообщила официальный представитель МВД Российской Федерации Ирина Волк.Похожий инцидент случился накануне перед вылетом самолета из Новосибирска в Москву. Неоднократно судимый житель Челябинской области в состоянии алкогольного опьянения устроил скандал на борту, ударил командира воздушного судна и второго пилота.