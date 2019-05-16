16-летняя олимпийская чемпионка поделилась на
своей странице в Instagram
снимками с отдыха. Алина Загатова опубликовала горячую пляжную фотосессию.
16-летняя олимпийская чемпионка поделилась на
своей странице в Instagram
снимками с отдыха. Алина Загатова опубликовала горячую пляжную фотосессию.
После напряженного сезона,
в котором фигуристка стала чемпионкой мира, Алина Загитова отправилась отдохнуть
в теплые края. На снимках спортсменка позирует в черном раздельном купальнике
со шнуровкой, который подчеркивает ее идеальную фигуру.
"Море, солнце,
красота… По многочисленным просьбам выкладываю фото из сторис (здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.) в ленту. Спасибо вам за
добрые слова", – написала Алина Загитова. Фото девушки вызвали экстаз у пользователей
соцсети.
"Алинушка,
какая же ты красивая", "Спортсменка, комсомолка и просто красавица))",
"Золотые ноги России!!!", "Ваууу. Алина, идеальная фигура", "Это
контрольный выстрел просто…", – высказались восхищенные фолловеры. Подписчики
пожелали Алине Загитовой как следует отдохнуть, чтобы и дальше радовать их
своим катанием и победами.
Напомним, ранее фигуристка Евгения Медведева охарактеризовала одним словом. Она назвала юную коллегу работягой. "Мы с ней работали перед Олимпиадой. Я сразу говорю: она
работала как не в себя", – заявила спортсменка.
Как писали "Дни.ру", признана
лучшей фигуристкой в мире. Рейтинг опубликовал Международный союз конькобежцев.
Россиянка с большим отрывом опередила ближайшую преследовательницу, японку
Сатоко Мияхару.