16-летняя олимпийская чемпионка поделилась на своей странице в Instagram снимками с отдыха. Алина Загатова опубликовала горячую пляжную фотосессию.

16-летняя олимпийская чемпионка поделилась насвоей странице в Instagramснимками с отдыха. Алина Загатова опубликовала горячую пляжную фотосессию.После напряженного сезона,в котором фигуристка стала чемпионкой мира, Алина Загитова отправилась отдохнутьв теплые края. На снимках спортсменка позирует в черном раздельном купальникесо шнуровкой, который подчеркивает ее идеальную фигуру."Море, солнце,красота… По многочисленным просьбам выкладываю фото из сторис (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.) в ленту. Спасибо вам задобрые слова", – написала Алина Загитова. Фото девушки вызвали экстаз у пользователейсоцсети."Алинушка,какая же ты красивая", "Спортсменка, комсомолка и просто красавица))","Золотые ноги России!!!", "Ваууу. Алина, идеальная фигура", "Этоконтрольный выстрел просто…", – высказались восхищенные фолловеры. Подписчикипожелали Алине Загитовой как следует отдохнуть, чтобы и дальше радовать ихсвоим катанием и победами.Напомним, ранее фигуристка Евгения Медведева охарактеризовала одним словом. Она назвала юную коллегу работягой. "Мы с ней работали перед Олимпиадой. Я сразу говорю: онаработала как не в себя", – заявила спортсменка.Как писали "Дни.ру", признаналучшей фигуристкой в мире. Рейтинг опубликовал Международный союз конькобежцев.Россиянка с большим отрывом опередила ближайшую преследовательницу, японкуСатоко Мияхару.