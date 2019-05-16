Артиста предлагают сделать послом России в
Незалежной. Ведь Филипп Киркоров – друг избранного президента Украины Владимира
Зеленского.
Артиста предлагают сделать послом России в
Незалежной. Ведь Филипп Киркоров – друг избранного президента Украины Владимира
Зеленского.
Такую интересную
инициативу предложил эксперт Совета по развитию информационного общества при
Госдуме Вадим Манукян. Таким образом он отреагировал на слова певца в
интервью Ксении Собчак. Филипп Киркоров ранее заявил телеведущей, что готов
стать переговорщиком от нашей страны с Зеленским.
Манукян предложил выслать Киркорова на Украину. "Филипп Бедросович рвется помочь наладить связи между
Россией и Украиной. С другой стороны, мы пока не знаем, как подступиться к
президенту – артисту Зеленскому", – отметил в беседе с "Дни.ру" эксперт. "Они
друзья. Вырисовывается идеальная формула. Филиппа Киркорова следует назначить
послом России на Украине. Он наверняка сможет помочь нашим странам, по крайней
мере, снизить напряженность в отношениях", – высказал свое мнение Вадим Манукян.
Напомним, ранее дал большое интервью Ксении Собчак. Телеведущую
очень впечатлила гардеробная исполнителя, о чем она высказалась на своей
странице в Instagram.
Как писали "Дни.ру", сейчас
, как и многим российским артистам, запрещен въезд на территорию
Незалежной. Певец находится в черном списке украинского "Миротворца". Совет
безопасности Украины (СБУ) еще в августе 2015 года составил черный список
российских артистов, которым запрещен въезд в страну.