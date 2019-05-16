Артиста предлагают сделать послом России в Незалежной. Ведь Филипп Киркоров – друг избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Артиста предлагают сделать послом России вНезалежной. Ведь Филипп Киркоров – друг избранного президента Украины ВладимираЗеленского.Такую интереснуюинициативу предложил эксперт Совета по развитию информационного общества приГосдуме Вадим Манукян. Таким образом он отреагировал на слова певца винтервью Ксении Собчак. Филипп Киркоров ранее заявил телеведущей, что готовстать переговорщиком от нашей страны с Зеленским.Манукян предложил выслать Киркорова на Украину. "Филипп Бедросович рвется помочь наладить связи междуРоссией и Украиной. С другой стороны, мы пока не знаем, как подступиться кпрезиденту – артисту Зеленскому", – отметил в беседе с "Дни.ру" эксперт. "Онидрузья. Вырисовывается идеальная формула. Филиппа Киркорова следует назначитьпослом России на Украине. Он наверняка сможет помочь нашим странам, по крайнеймере, снизить напряженность в отношениях", – высказал свое мнение Вадим Манукян.Напомним, ранее дал большое интервью Ксении Собчак. Телеведущуюочень впечатлила гардеробная исполнителя, о чем она высказалась на своейстранице в Instagram.Как писали "Дни.ру", сейчас, как и многим российским артистам, запрещен въезд на территориюНезалежной. Певец находится в черном списке украинского "Миротворца". Советбезопасности Украины (СБУ) еще в августе 2015 года составил черный списокроссийских артистов, которым запрещен въезд в страну.