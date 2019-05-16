Максим Галкин не мог предполагать, какая бурная реакция последует на опубликованное им видео с детьми. Народ решил сравнить поведение Лизы и Гарри с тем, как держат себя на людях дети Филиппа Киркорова. Два лагеря поклонников схлестнулись в жарких спорах.

Максим Галкин не могпредполагать, какая бурная реакция последует на опубликованное им видео сдетьми. Народ решил сравнить поведение Лизы и Гарри с тем, как держат себя налюдях дети Филиппа Киркорова. Два лагеря поклонников схлестнулись в жаркихспорах.Дети и Аллы Пугначевой более раскрепощенные,считают подписчики шоумена. К примеру, Лиза Галкина буквально порхает, какбабочка. А вот дочь и сын короля российской поп-сцены, с их точки зрения,холодны и замкнуты.Поклонники Филиппа Киркорова, в свою очередь, находятобъяснение такому явлению. Они отмечают, что Лизу и Гарри воспитывают как отец,так и мать – Примадонна. В то время как Алла-Виктория и Мартин-Кристо воспитываютсятолько Филиппом Бедросовичем.И все же, поклонники настаивают на том, чтов поведении детей проявляется манера общения их отцов. По мнению пользователейсоцсети, Киркоров более холоден во время бесед с сыном и дочерью, в то времякак Галкин всегда проявляет много тепла и любви. Различия в проявленииотцовских чувств пользователи объясняют разницей менталитетов.Последнее утверждение вызвало новый виток споров.Комментаторы никак не могли придти к согласию в вопросе национальнойпринадлежности Киркорова. К чему-то вспомнили о жителях стран Балтии."Вы делайте скидку на различие в менталитете: этосерьезные, отчасти "холодные" темпераменты прибалтов, и дети такиеже, Алла-Виктория никогда не будет "порхать как бабочка", – пишетпользователь. Оппонент возразил, что, вообще-то, Филипп Киркоров – армянин,рожденный в Болгарии. Вступивший в спор третий участник безапелляционно заявил,что болгары – это те же цыгане, так что Киркоров обязан быть темпераментным, передает Пятый канал.тем временем продолжает делиться видео своих детей. Недавно шоумен показал, как Гарри ремонтирует вентиляционный люк, а Пугачева поделилась роликом, на котором Лиза учит Примадонну основам здорового образа жизни.