Максим Галкин не мог
предполагать, какая бурная реакция последует на опубликованное им видео с
детьми. Народ решил сравнить поведение Лизы и Гарри с тем, как держат себя на
людях дети Филиппа Киркорова. Два лагеря поклонников схлестнулись в жарких
спорах.
Максим Галкин не мог
предполагать, какая бурная реакция последует на опубликованное им видео с
детьми. Народ решил сравнить поведение Лизы и Гарри с тем, как держат себя на
людях дети Филиппа Киркорова. Два лагеря поклонников схлестнулись в жарких
спорах.
Дети и Аллы Пугначевой более раскрепощенные,
считают подписчики шоумена. К примеру, Лиза Галкина буквально порхает, как
бабочка. А вот дочь и сын короля российской поп-сцены, с их точки зрения,
холодны и замкнуты.
Поклонники Филиппа Киркорова, в свою очередь, находят
объяснение такому явлению. Они отмечают, что Лизу и Гарри воспитывают как отец,
так и мать – Примадонна. В то время как Алла-Виктория и Мартин-Кристо воспитываются
только Филиппом Бедросовичем.
И все же, поклонники настаивают на том, что
в поведении детей проявляется манера общения их отцов. По мнению пользователей
соцсети, Киркоров более холоден во время бесед с сыном и дочерью, в то время
как Галкин всегда проявляет много тепла и любви. Различия в проявлении
отцовских чувств пользователи объясняют разницей менталитетов.
Последнее утверждение вызвало новый виток споров.
Комментаторы никак не могли придти к согласию в вопросе национальной
принадлежности Киркорова. К чему-то вспомнили о жителях стран Балтии.
"Вы делайте скидку на различие в менталитете: это
серьезные, отчасти "холодные" темпераменты прибалтов, и дети такие
же, Алла-Виктория никогда не будет "порхать как бабочка", – пишет
пользователь. Оппонент возразил, что, вообще-то, Филипп Киркоров – армянин,
рожденный в Болгарии. Вступивший в спор третий участник безапелляционно заявил,
что болгары – это те же цыгане, так что Киркоров обязан быть темпераментным, передает Пятый канал.
тем временем продолжает делиться видео своих детей. Недавно шоумен показал, как Гарри ремонтирует вентиляционный люк, а Пугачева поделилась роликом, на котором Лиза учит Примадонну основам здорового образа жизни.