Певица Глюкоза выложила на своей странице в Instagram видео в довольно откровенном образе. На нем девушка прогуливается по ковровой дорожке на одной из модных московских выставок.

Певица Глюкоза выложила на своей странице в Instagram видео в довольно откровенном образе. На нем девушка прогуливается по ковровой дорожке на одной из модных московских выставок.Артистка накануне побывала в Центре фотографии имени братьев Люмьер. Девушка приехала туда ради выставки FACES своего друга – известного fashion-фотографа Данила Головкина. Мужчина представил там более 60 своих работ.На видео Глюкоза предстала перед поклонниками в белой блузе с очень глубоким декольте и черных высоких брюках клеш. Такой наряд, конечно, не мог остаться без внимания.Подписчики, как всегда, встали по разные стороны баррикад. Некоторые осуждающе отнеслись к такому наряду."Что, за необходимость постоянно все оголять на всеобщее обозрение? Больше показать некому! Какая клиника, смотреть там не на что, какая-то пошлятина", – съязвила подписчица.Но большинство фанатов начали осыпать Глюкозу комплиментами за выбор такого смелого образа: "Как же вы круто выглядите!Красота".