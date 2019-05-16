Ведущий форвард футбольной сборной Колумбии и клуба французской Лиги 1 Монако Радамель Фалькао, похоже, устал тащить свою команду из глубин таблицы чемпионата Франции. Инсайдеры сообщают, что нападающий рассматривает возможность летом сменить клуб.

Ведущий форвард футбольной сборной Колумбии и клуба французской Лиги 1 "Монако" Радамель Фалькао, похоже, устал тащить свою команду из глубин таблицы чемпионата Франции. Инсайдеры сообщают, что нападающий рассматривает возможность летом сменить клуб.При этом лидер атаки монегасков, которые балансируют на грани вылета из высшего французского дивизиона, забил более 40% всех голов команды, так что уход одного из лучших партнеров россиянина Александра Головина, который летом перебрался в "Монако", может стать фатальным для клуба.И ведь у 33-летнего Фалькао нет недостатка в предложениях. Самым привлекательным выглядит переход в рамках французского первенства в "Лилль", который на будущий сезон обеспечил себе место в Лиге чемпионов.Кроме того, на лидера атак "Монако", по сообщению издания Don Balon, претендуют испанские "Валенсия", "Севилья", "Бетис", "Хетафе", итальянский "Интер" и аргентинский "Ривер Плейт". Сумма возможного трансфера может составить от 15 до 25 млн евро.