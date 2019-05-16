В Сети появилась новая версия, почему Павел Прилучный ночевал в чужой машине. Говорят, артист веселился в стрип-клубе, где громко объявил о расставании с женой, актрисой Агатой Муцениеце, и был в таком состоянии, что сел в чужую машину.

В Сети появилась новая версия, почему Павел Прилучный ночевал в чужой машине. Говорят, артист веселился в стрип-клубе, где громко объявил о расставании с женой, актрисой Агатой Муцениеце, и был в таком состоянии, что сел в чужую машину.Все началось с того, что в Сети появился ролик, в котором Павел Прилучный отказывается покидать чужой автомобиль. Подразумевается, что актер уснул в машине у своего дома. Видео сняла владелица машины.Она потребовала, чтобы тот покинул авто. Он пообещал это сделать, но продолжал сидеть на водительском кресле.Павел медленно взял свой телефон, медленно протер штанину от грязи. Владелица авто возмущенно поинтересовалась, когда же он уйдет, и спросила, как он вообще оказался в машине. Тот затруднился ответить. "Но как-то, вероятно, можно..." – пробормотал он, пряча лицо за солнечными очками. Женщина пригрозила Прилучного позвонить в полицию, но потом решила, что лучше мужу. Сделала она это или нет, неизвестно, потому что видео обрывается.Разразился скандал. В итоге, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Павел Прилучный опубликовал пост, в котором объяснил ситуацию. Якобы артист, работающий над картиной "В клетке", так перетрудился, что оказался в чужой машине. "Продюсеры проекта и Павел лично хотели бы не только извиниться перед хозяйкой авто за предоставленные неудобства, но также и поблагодарить за недолгий, но такой нужный и здоровый сон ключевого участника проекта "В Клетке", – значится в аккаунте артиста. От себя Павел Прилучный дописал: "И вообще не забывайте закрывать двери в своём транспортном средстве (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)".Однако, по данным Telegram-канала Yobajur, эту ситуацию представители Павла Прилучного нарочно превратили в рекламу телепроекта, чтобы скрыть другие его действия. Сообщается, что в ночь с 13 на 14 мая актер не трудился в поте лица, а отрывался в столичном стриптиз-клубе. По словам очевидцев, облаченный в белый спортивный костюм вел себе крайне неадекватно и, казалось, был "под чем-то". Говорят, что он якобы много пил, орал, периодически падал, "лапал девчонок" и громко рассказывал об окончательном расставании с женой Агатой Муцениеце. В итоге, артиста. не заплатившего за пару приватных танцев и виски, вывела охрана. Отметим, что сама инцидент с чужим автомобилем и находящимся в нем муже пока не прокомментировала.