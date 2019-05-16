Актриса и телеведущая сменила
имидж. Свежим снимком Екатерина Варнава поделилась на своей странице в Instagram.
Актриса и телеведущая сменила
имидж. Свежим снимком Екатерина Варнава поделилась на своей странице в Instagram.
Телезвезда
удивила подписчиков новой прической. Екатерина Варнава отстригла челку. Многие
сошлись во мнении, что знаменитость с новой стрижкой можно при первом
взгляде перепутать с Аллой Пугачевой.
"Ой, тут
на Пугачеву чем-то в молодости смахнула", "Немножко Пугачевой есть
в каждой из нас", "На Пугачеву тут похожа", "Пугачева молодая
прям", "Как-то между Пугачевой и Орбакайте", – приводит комментарии
пользователей соцсети Фолловеры также обратили внимание на выразительный
взгляд и худобу участницы и хореографа шоу "Comedy Woman".
При этом есть и те, кто считает, что сильные
перемены во внешности – не к лицу. Произошло некоторое сужение лица до уровня неплохо бы
покушать "Катюша! Осторожнее! Такими темпами изменений по
омоложение вы скоро в грудничка превратитесь", "Что с лицом? Это не вы",
"Лицом прекрасным станет жопа, пройдя все фильтры фотошопа", "Совсем исхудала",
– высказались критики.
Как писали "Дни.ру", в последнее время
все чаще стала выкладывать откровенные фото. Ранее артистка
разместила в соцсети снимок, на котором позирует топлес. Знаменитость запечатлена
с короткой стрижкой и темными волосами. Многие фанаты пришли в восторг от такого
креативного решения.