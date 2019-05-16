Актриса и телеведущая сменила имидж. Свежим снимком Екатерина Варнава поделилась на своей странице в Instagram.

Актриса и телеведущая сменилаимидж. Свежим снимком Екатерина Варнава поделилась на своей странице в Instagram.Телезвездаудивила подписчиков новой прической. Екатерина Варнава отстригла челку. Многиесошлись во мнении, что знаменитость с новой стрижкой можно при первомвзгляде перепутать с Аллой Пугачевой."Ой, тутна Пугачеву чем-то в молодости смахнула", "Немножко Пугачевой естьв каждой из нас", "На Пугачеву тут похожа", "Пугачева молодаяпрям", "Как-то между Пугачевой и Орбакайте", – приводит комментариипользователей соцсети Фолловеры также обратили внимание на выразительныйвзгляд и худобу участницы и хореографа шоу "Comedy Woman".При этом есть и те, кто считает, что сильныеперемены во внешности – не к лицу. Произошло некоторое сужение лица до уровня неплохо быпокушать "Катюша! Осторожнее! Такими темпами изменений поомоложение вы скоро в грудничка превратитесь", "Что с лицом? Это не вы","Лицом прекрасным станет жопа, пройдя все фильтры фотошопа", "Совсем исхудала",– высказались критики.Как писали "Дни.ру", в последнее времявсе чаще стала выкладывать откровенные фото. Ранее артисткаразместила в соцсети снимок, на котором позирует топлес. Знаменитость запечатленас короткой стрижкой и темными волосами. Многие фанаты пришли в восторг от такогокреативного решения.