Джоди Фостер оставила своего отца – ветерана Второй мировой
– умирать в нищете. Голливудская звезда, известная по фильму Молчание
ягнят, не отреагировала на известие о смерти родителя.
Джоди Фостер оставила своего отца – ветерана Второй мировой
– умирать в нищете. Голливудская звезда, известная по фильму "Молчание
ягнят", не отреагировала на известие о смерти родителя.
живет в вилле стоимостью 15 миллионов долларов.
Особняк расположен всего в нескольких милях от Северного Голливуда, где в
крохотной однокомнатной квартире окончил жизнь в нищете бывший подполковник ВВС
США Люциус Фишер Фостер III.
Люциус Фишер Фостер III бросил мать Джоди Фостер – Эвелин
еще до рождения ребенка. Дочь так и не смогла простить отцу предательства -
бывший военный не принимал участия в ее воспитании, хотя время от времени и
посылал первой семье немного денег.
Известно, что в 2011 году Люциус Фишер Фостер III пожертвовал 100 тысяч долларов бездомным. Деньги он получил под залог квартиры. Однако даже такой факт не растопил сердце . Предполагают, что предательство отца повлияло и на известные сексуальные предпочтения звезды.
Получившая признание в Голливуде и добившаяся достатка никогда не стремилась восстановить общение с родителем и ни разу не дала
ему денег на жизнь. При том, что в деньгах ветеран Второй мировой сильно
нуждался – они со второй женой Мэделин Леон жили на нищенскую пенсию в 166 долларов
в неделю. Вдобавок старик долгое время страдал болезнью Альцгеймера, пишет "Экспресс-газета".