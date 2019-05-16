Джоди Фостер оставила своего отца – ветерана Второй мировой – умирать в нищете. Голливудская звезда, известная по фильму Молчание ягнят, не отреагировала на известие о смерти родителя.

Джоди Фостер оставила своего отца – ветерана Второй мировой– умирать в нищете. Голливудская звезда, известная по фильму "Молчаниеягнят", не отреагировала на известие о смерти родителя.живет в вилле стоимостью 15 миллионов долларов.Особняк расположен всего в нескольких милях от Северного Голливуда, где вкрохотной однокомнатной квартире окончил жизнь в нищете бывший подполковник ВВССША Люциус Фишер Фостер III.Люциус Фишер Фостер III бросил мать Джоди Фостер – Эвелинеще до рождения ребенка. Дочь так и не смогла простить отцу предательства -бывший военный не принимал участия в ее воспитании, хотя время от времени ипосылал первой семье немного денег.Известно, что в 2011 году Люциус Фишер Фостер III пожертвовал 100 тысяч долларов бездомным. Деньги он получил под залог квартиры. Однако даже такой факт не растопил сердце . Предполагают, что предательство отца повлияло и на известные сексуальные предпочтения звезды.Получившая признание в Голливуде и добившаяся достатка никогда не стремилась восстановить общение с родителем и ни разу не далаему денег на жизнь. При том, что в деньгах ветеран Второй мировой сильнонуждался – они со второй женой Мэделин Леон жили на нищенскую пенсию в 166 долларовв неделю. Вдобавок старик долгое время страдал болезнью Альцгеймера, пишет "Экспресс-газета".