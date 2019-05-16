Актер Олег Харитонов дал откровенное интервью. Звезда появилась
в программе Бориса Корчевникова Судьба человека телеканала Россия 1.
Актер Олег Харитонов дал откровенное интервью. Звезда появилась
в программе Бориса Корчевникова "Судьба человека" телеканала "Россия 1".
Олег Харитонов стал популярен после роли следователя Федора
Туманова в популярном сериале "Паутина". Он признается, это самая знаковая на
данный момент его работа.
Ведущий шоу "Судьба человека" Борис Корчевников вспомнил, что
в теленовелле вместе с ним снималась совсем юная на тот момент актриса
Юлия Пересильд. Она играла влюбленную в Туманова практикантку по имени
Дарья. По сюжету девушка делала все возможное, чтобы привлечь внимание объекта
своей страсти.
"С ней работать невероятное удовольствие. Это было прекрасное
время", – уклончиво ответил Олег Харитонов.
После Корчевников решил уточнить, был ли между ними роман в
реальной жизни. Ведь еще во время съемок "Паутины" ходили слухи о том, что
отношения Харитонова и Пересильд вышли за рамки дружбы.
"Она, конечно, чудесная девушка, но в реальной жизни мы
обошлись без романов", – высказался актер в студии .
Харитонов рассказал, что ему долго не везло с женщинами.
Вторую половинку он обрел только к сорока годам. Супругу Олега зовут Светлана. Девушка
родила звезде российских сериалов четверых детей.
По словам артиста, с женой он познакомился на уроке йоги. Он
поддался порыву и поцеловал понравившуюся ему женщину. С тех пор они не
расставались. Оказалась, что у них есть общее увлечение – компьютерные игры.
"Она привезла свой компьютер ко мне, и мы стали играть
вдвоем. Света – сильный человек, но и я не из робкого десятка. В первый год у
нас была классическая итальянская семья: крики, битье посуды, даже двери ломали.
А потом мы четко прочертили границы и стали жить счастливо", – рассказал Олег
Харитонов в ток-шоу .