Актер Олег Харитонов дал откровенное интервью. Звезда появилась в программе Бориса Корчевникова Судьба человека телеканала Россия 1.

Актер Олег Харитонов дал откровенное интервью. Звезда появиласьв программе Бориса Корчевникова "Судьба человека" телеканала "Россия 1".Олег Харитонов стал популярен после роли следователя ФедораТуманова в популярном сериале "Паутина". Он признается, это самая знаковая наданный момент его работа.Ведущий шоу "Судьба человека" Борис Корчевников вспомнил, чтов теленовелле вместе с ним снималась совсем юная на тот момент актрисаЮлия Пересильд. Она играла влюбленную в Туманова практикантку по имениДарья. По сюжету девушка делала все возможное, чтобы привлечь внимание объектасвоей страсти."С ней работать невероятное удовольствие. Это было прекрасноевремя", – уклончиво ответил Олег Харитонов.После Корчевников решил уточнить, был ли между ними роман вреальной жизни. Ведь еще во время съемок "Паутины" ходили слухи о том, чтоотношения Харитонова и Пересильд вышли за рамки дружбы."Она, конечно, чудесная девушка, но в реальной жизни мыобошлись без романов", – высказался актер в студии .Харитонов рассказал, что ему долго не везло с женщинами.Вторую половинку он обрел только к сорока годам. Супругу Олега зовут Светлана. Девушкародила звезде российских сериалов четверых детей.По словам артиста, с женой он познакомился на уроке йоги. Онподдался порыву и поцеловал понравившуюся ему женщину. С тех пор они нерасставались. Оказалась, что у них есть общее увлечение – компьютерные игры."Она привезла свой компьютер ко мне, и мы стали игратьвдвоем. Света – сильный человек, но и я не из робкого десятка. В первый год унас была классическая итальянская семья: крики, битье посуды, даже двери ломали.А потом мы четко прочертили границы и стали жить счастливо", – рассказал ОлегХаритонов в ток-шоу .