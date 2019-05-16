Лидер Океана Эльзы объявил о создании своей партии. Святослав Вакарчук намерен идти с ней на выборы в Верховную раду. Эксперты считают, что второй раз с укранцами такой номер не пройдет – они уже выбрали президентом юмориста.

Лидер "Океана Эльзы" объявил о создании своей партии.Святослав Вакарчук намерен идти с ней на выборы в Верховную раду. Экспертысчитают, что второй раз с укранцами такой номер не пройдет – они уже выбралипрезидентом юмориста.группы начинает политическуюкарьеру. Святослав Вакарчук заявляет: он идет в парламент, чтобы "уничтожитьстарую политику и творить новую". Новоявленный политик представилнескольких членов новой партии под названием "Голос".Выборы в Верховную раду Украины пройдут в октябре. По словамлидера "Океана Эльзы", вместе с ним в парламент пойдут бывший замглавыМинэкономразвития Украины Юлия Клименко, бывший директор украинского филиала TransparencyInternational Ярослав Юрчишин, врач-кардиолог Юрий Соколов, участник АТО,"киборг" с позывным "Богема" Андрей Шараскин, бывший главаОдесской областной госадминистрации Соломия Бобровская.По словам , присоединиться к"Голосу" может любой гражданин Украины. А окончательный список лидерови программа партии будут сформированы и представлены на съезде.Украинцы едва ли во второй раз купятся на подобный трюк. Ониуже разочарованы в шоумене, которого сами выбрали президентом. "Люди врядли пойдут на такой аналогичный сюжет, что сначала они проголосовали за артистакомедийного жанра, а потом за певца", – заявил телеканалу "360" директоркиевского Центра политических исследований Михаил Погребинский.По мнению политолога, свойшанс уже упустил. Хотя ранее Владимир Зеленский признался: если бы СвятославВакарчук участвовал в президентской гонке, шоумен бы ему проиграл.