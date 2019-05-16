Лидер Океана Эльзы объявил о создании своей партии.
Святослав Вакарчук намерен идти с ней на выборы в Верховную раду. Эксперты
считают, что второй раз с укранцами такой номер не пройдет – они уже выбрали
президентом юмориста.
Лидер "Океана Эльзы" объявил о создании своей партии.
Святослав Вакарчук намерен идти с ней на выборы в Верховную раду. Эксперты
считают, что второй раз с укранцами такой номер не пройдет – они уже выбрали
президентом юмориста.
группы начинает политическую
карьеру. Святослав Вакарчук заявляет: он идет в парламент, чтобы "уничтожить
старую политику и творить новую". Новоявленный политик представил
нескольких членов новой партии под названием "Голос".
Выборы в Верховную раду Украины пройдут в октябре. По словам
лидера "Океана Эльзы", вместе с ним в парламент пойдут бывший замглавы
Минэкономразвития Украины Юлия Клименко, бывший директор украинского филиала Transparency
International Ярослав Юрчишин, врач-кардиолог Юрий Соколов, участник АТО,
"киборг" с позывным "Богема" Андрей Шараскин, бывший глава
Одесской областной госадминистрации Соломия Бобровская.
По словам , присоединиться к
"Голосу" может любой гражданин Украины. А окончательный список лидеров
и программа партии будут сформированы и представлены на съезде.
Украинцы едва ли во второй раз купятся на подобный трюк. Они
уже разочарованы в шоумене, которого сами выбрали президентом. "Люди вряд
ли пойдут на такой аналогичный сюжет, что сначала они проголосовали за артиста
комедийного жанра, а потом за певца", – заявил телеканалу "360" директор
киевского Центра политических исследований Михаил Погребинский.
По мнению политолога, свой
шанс уже упустил. Хотя ранее Владимир Зеленский признался: если бы Святослав
Вакарчук участвовал в президентской гонке, шоумен бы ему проиграл.