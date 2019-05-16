Нападающий франкфуртского Айнтрахта и сборной Сербии Лука Йович подписал пятилетний контракт с мадридским Реалом. Стоимость трансфера 21-летнего футболиста составила 60 миллионов евро.

Нападающий франкфуртского "Айнтрахта" и сборной Сербии Лука Йович подписал пятилетний контракт с мадридским "Реалом". Стоимость трансфера 21-летнего футболиста составила 60 миллионов евро.Как сообщает Sky Sports, Йович заработает в "Королевском клубе" около 50 миллионов евро за пять лет. Отмечается также, что "Айнтрахт" заплатит бывшей команде игрока "Бенфике" около 17 миллионов евро за его переход в "Реал".Напомним, что немецкий клуб арендовал серба у португальцев летом 2017 года, а в апреле 2018 года выкупил права на футболиста. В нынешнем сезоне Йович провел 47 матчей во всех турнирах и забил 27 мячей. На данный момент "Реал" пока не подтвердил подписание контракта с сербским форвардом.