Fashion-блогер и визажист Худа Кттан назвала
продукты, увеличивающие губы. Теперь добиться желаемого объема можно без
вмешательства косметологов и хирургов.
Fashion-блогер и визажист Худа Кттан назвала
продукты, увеличивающие губы. Теперь добиться желаемого объема можно без
вмешательства косметологов и хирургов.
По словам эксперта, один из таких продуктов – это корица.
Пряность часто добавляют в косметические средства для губ, поскольку она способствует
активному кровообращению.
Для того, чтобы достигнуть желаемого результата, необходимо
добавить пару капель коричневого масла в блеск для губ. Если же вы хотите
усилить эффект, визажист советует смешать молотую корицу с вазелином, оливковым
маслом, медом или любым бальзамом, затем нанести на губы и через минуту снять
влажным полотенцем.
Еще одним средством, увеличивающим губы, является масло
перечной мяты. Его следует использовать аналогичным образом: смешать с медом и
нанести в качестве маски на минуту.
В список натуральных увеличителей также входит васаби. Данный
ингредиент не только прекрасно дополняет суши, но и придает визуальный объем
губам.
Отметим, что недавно в бьюти-индустрии появился новый тренд,
связанный с губами: вместо того, чтобы увеличивать губы, теперь модно придавать
им более четкие очертания. Это делается с помощью тонких нитей, которые
вводятся через уголки рта, а затем проходят по всему контуру.
Однако, данный тренд еще не пользуется большой популярностью
в российском шоу-бизнесе, и звезды по-прежнему прибегают к операциям по
увеличению губ. Недавно в сети пользователи раскритиковали бывшую солистку
группы "t.A.T.u." Юлию Волкову и телеведущую Оксану Федорову за злоупотребление пластической хирургией.