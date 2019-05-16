Fashion-блогер и визажист Худа Кттан назвала продукты, увеличивающие губы. Теперь добиться желаемого объема можно без вмешательства косметологов и хирургов.

Fashion-блогер и визажист Худа Кттан назвалапродукты, увеличивающие губы. Теперь добиться желаемого объема можно безвмешательства косметологов и хирургов.По словам эксперта, один из таких продуктов – это корица.Пряность часто добавляют в косметические средства для губ, поскольку она способствуетактивному кровообращению.Для того, чтобы достигнуть желаемого результата, необходимодобавить пару капель коричневого масла в блеск для губ. Если же вы хотитеусилить эффект, визажист советует смешать молотую корицу с вазелином, оливковыммаслом, медом или любым бальзамом, затем нанести на губы и через минуту снятьвлажным полотенцем.Еще одним средством, увеличивающим губы, является маслоперечной мяты. Его следует использовать аналогичным образом: смешать с медом инанести в качестве маски на минуту.В список натуральных увеличителей также входит васаби. Данныйингредиент не только прекрасно дополняет суши, но и придает визуальный объемгубам.Отметим, что недавно в бьюти-индустрии появился новый тренд,связанный с губами: вместо того, чтобы увеличивать губы, теперь модно придаватьим более четкие очертания. Это делается с помощью тонких нитей, которыевводятся через уголки рта, а затем проходят по всему контуру.Однако, данный тренд еще не пользуется большой популярностьюв российском шоу-бизнесе, и звезды по-прежнему прибегают к операциям поувеличению губ. Недавно в сети пользователи раскритиковали бывшую солисткугруппы "t.A.T.u." Юлию Волкову и телеведущую Оксану Федорову за злоупотребление пластической хирургией.