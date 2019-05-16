Певица уверена, что поп-король мог бы возглавить конкурс Евровидение. Ани Лорак считает, что Филипп Киркоров – идеально подходит на эту должность. У вокалистки уже есть сторонники.

Певица уверена, что поп-король мог бы возглавить конкурс "Евровидение".Ани Лорак считает, что Филипп Киркоров – идеально подходит на эту должность. Увокалистки уже есть сторонники.Член экспертного совета по развитию информационного обществапри Госдуме Вадим Манукян тоже за то, чтобы Филипп Киркоров занял этот почетныйпост. Общественник готов посодействовать артисту в этом вопросе."Я поддерживаю призыв Ани Лорак, которая хотела бы,чтобы Филипп Киркоров стал президентом "Евровидения". Однако есть официальнаяпроцедура и не так просто россиянину возглавить эту структуру. Выдвинуть наэтот пост его может только партия, которая получила свои мандаты в Европарламенте.Уже 25 мая пройдут европейские выборы. На сегодняшний день в президенты "Евровидения"официально выдвинута только моя кандидатура от латвийской партии "Новоесогласие", которая участвует в выборах в Европарламент. С первого днямоего выдвижения я говорю о том, что вижу своим заместителем только ФилиппаКиркорова, так как именно этот человек для меня является символом "Евровидения",не только в России, но и в мире. Более того, ради общего дела, я буду готовуступить пост президента "Евровидения" , если моя кандидатура будетутверждена после 25 мая", – рассказал Вадим Манукян "Дни.ру".Напомним, певица Ани Лорак заявила, что поп-король –настоящий фанат вокального состязания. По ее словам, готовотдать за "Евровидение" душу. Звезда уверена, что ее коллега, будет кайфовать на этой должности, ведь он влюблен в этот конкурс по-настоящему.