Певица уверена, что поп-король мог бы возглавить конкурс Евровидение.
Ани Лорак считает, что Филипп Киркоров – идеально подходит на эту должность. У
вокалистки уже есть сторонники.
Певица уверена, что поп-король мог бы возглавить конкурс "Евровидение".
Ани Лорак считает, что Филипп Киркоров – идеально подходит на эту должность. У
вокалистки уже есть сторонники.
Член экспертного совета по развитию информационного общества
при Госдуме Вадим Манукян тоже за то, чтобы Филипп Киркоров занял этот почетный
пост. Общественник готов посодействовать артисту в этом вопросе.
"Я поддерживаю призыв Ани Лорак, которая хотела бы,
чтобы Филипп Киркоров стал президентом "Евровидения". Однако есть официальная
процедура и не так просто россиянину возглавить эту структуру. Выдвинуть на
этот пост его может только партия, которая получила свои мандаты в Европарламенте.
Уже 25 мая пройдут европейские выборы. На сегодняшний день в президенты "Евровидения"
официально выдвинута только моя кандидатура от латвийской партии "Новое
согласие", которая участвует в выборах в Европарламент. С первого дня
моего выдвижения я говорю о том, что вижу своим заместителем только Филиппа
Киркорова, так как именно этот человек для меня является символом "Евровидения",
не только в России, но и в мире. Более того, ради общего дела, я буду готов
уступить пост президента "Евровидения" , если моя кандидатура будет
утверждена после 25 мая", – рассказал Вадим Манукян "Дни.ру".
Напомним, певица Ани Лорак заявила, что поп-король –
настоящий фанат вокального состязания. По ее словам, готов
отдать за "Евровидение" душу. Звезда уверена, что ее коллега, будет кайфовать на этой должности, ведь он влюблен в этот конкурс по-настоящему.