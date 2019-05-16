В Прямой эфир обратилась Виктория Комиссарова из Краснодара – участница одного из реалити-шоу. Девушка жалуется, что ей угрожает молодой человек, с которым она познакомилась на Бали. Он оказался совсем не тем, за кого себя выдавал поначалу. Когда обман открылся, мужчина начал мстить.

В "Прямой эфир" обратилась Виктория Комиссарова из Краснодара – участница одного из популярных реалити-шоу. Девушка жалуется, что ей угрожает молодой человек, с которым она познакомилась во время отдыха на Бали.Поначалу он представился как Оскар, сообщил, что живет на Бали четыре года и занимается недвижимостью.Вместе они прожили на райском острове 2-3 месяца, а затем выяснилось, что Оскар на самом деле – гражданин Казахстана Рустам Загидуллин, а его бывшая девушка сообщила Вике, что потеряла из-за него 8 тысяч долларов.Рустам пытался оправдаться – мол, у него два имени, пожаловался, что сирота. Но вскоре выяснилось, что и это неправда.Виктория уличила его во лжи, и тогда он повалил ее на землю и избил ногами по голове. Когда же на крики девушки выбежал сын хозяев гостевого дома, то его Рустам порезал ножом, а затем, прихватив вещи, документы, деньги и даже телефон Вики, исчез.Однако оказалось, что это был не конец истории. Когда осенью Вика уехала с Бали домой, Рустам разыскал ее в Краснодаре и на коленях просил простить, обещая, что изменится.Вика решила дать ему второй шанс. Однако, ссылаясь на разные причины, он не спешил устраиваться на работу и снова начал врать.Когда терпение девушки лопнуло, она его прогнала, и тут началось самое страшное. Рустам стал преследовать ее, угрожать ей и даже ее матери сожжением, расписал угрозами дом и дверь квартиры Виктории, изуродовал ее автомобиль.Вика говорит, что она боится за себя и маму и ходит теперь только с сопровождением.Рустам тоже пришел в "Прямой эфир" и пытался убедить Вику и гостей в студии, что действовал так от отчаяния и готов за все извиниться.Ему не поверили молодой человек, который сейчас, по сути, охраняет Вику, и ее отчим. В студии программы они даже накинулись на Рустама с кулаками.Гости в студии осудили "альфонса" и заподозрили, что у него нездоровая психика. Он же согласился пройти тест на "Полиграфе", чтобы убедить всех в своем раскаянии.Что за ситуация в семье заставила сказать, что его родители мертвы? Правда ли, что и сама Вика не так наивна, как хочет казаться? Что рассказали о Рустаме его бывшая жена и подруга? И что показали результаты "Полиграфа"?Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".