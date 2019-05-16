Главный тренер казанского Рубина Курбан Бердыев прокомментировал слухи о своем возможном уходе из клуба. За два тура до окончания чемпионата казанцы с 35 очками занимают десятое место в турнирной таблице.

Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал слухи о своем возможном уходе из клуба. За два тура до окончания чемпионата казанцы с 35 очками занимают десятое место в турнирной таблице."Когда нас приглашали, были поставлены максимальные задачи. Под них приглашались и игроки, и мы в том числе под высокие контракты. Тогда у клуба особых проблем не было, – приводит слова Бердыева пресс-служба "Рубина". – Потом случилось то, что случилось – вы знаете. Пришлось идти на оптимизацию всего, особенно заработной платы".Бердыев заявил, что он вместе с тренерским штабом готов пойти на серьезное понижение зарплаты, чтобы не обременять клуб с финансовой точки зрения: "Я бы хотел сказать, что даже с небольшим бюджетом можно добиваться успеха. Например, сегодняшний "Арсенал" Тула – небольшой бюджет, но как команда играет!".Также наставник казанской команды сообщил о том, что объявит о своем решение, касательно будущего в "Рубине" после матча заключительного тура чемпионата России с "Краснодаром".