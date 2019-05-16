Бывшая теннисистка Анна Курникова попала на обложку российского Cosmopolitan. Девушка позировала в очень коротком топе.

Бывшая теннисистка Анна Курникова попала на обложку российского Cosmopolitan. Девушка позировала в очень коротком топе.Экс-спортсменку выбрали для одной из четырех коллекционных обложек. На остальных трех красуются балерина Наталья Осипова, оперная певица Аида Гарифуллина и актриса Ольга Куриленко.В своем интервью девушка поделилась подробностями жизни в Америке, рассказала о семье и карьере. Главное, что отметила звезда: "В жизни возможно все, стоит только захотеть"."Жить без стимула невозможно!" – уверяет экс-теннисистка.Это было первое и такое долгожданное Анны Курниковой интервью после рождения детей. Специально к юбилею журнала. Cosmopolitan исполнилось 25 лет.Кстати, это далево не первый опыт бывшей спортсменки для сьемок журнала. В свое время Курникова красовалась на многих обложках.Напомним, Анна замужем за известным певцом Энрике Иглесиас. Пара вместе уже более 15 лет. Они редко делятся подробностями своей личной жизни, стараются избегать папарацци. Возможно, в этом и есть залог счастливых отношений.Отметим, не так давно бывшая спортсменка и американский артист стали родителями. На свет появились двойняшки: дочь Люси и сын Николас. Малышам недавно исполнился год.