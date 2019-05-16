Ведущий нападающий футбольной сборной Польши и мюнхенской Баварии Роберт Левандовский, скорее всего, сменит нынешним летом клубную прописку. При этом об интересе к польскому форварду уже заявили английский Манчестер Юнайтед и чемпион Франции Пари Сен-Жермен.

Ведущий нападающий футбольной сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский, скорее всего, сменит нынешним летом клубную прописку. При этом об интересе к польскому форварду уже заявили английский "Манчестер Юнайтед" и чемпион Франции "Пари Сен-Жермен".Мюнхенский клуб не готов предложить 30-летнему поляку долгосрочное соглашение, а подписывать однолетний контракт (до 2022 года) не хочет сам пан Роберт. Некоторое время назад источник в "Баварии" сообщал, что вместо польского форварда клуб хочет приобрести серба Луку Йовича из "Айнтрахта", но тот предпочел мадридский "Реал".И вот по сообщению немецкого издания Kicker "МанЮнайтед" и "ПСЖ" запросили у мюнхенцев информацию о трансфере Левандовского. При этом "МЮ" собирается летом провести большую ротацию кадров, а вот зачем поляк парижанам, имеющим одну из сильнейших линий атаки в Европе, не очень понятно.