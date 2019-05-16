Десять дней ушло у белорусских милиционеров на поиски вандалов, повредивших скульптуру под народным названием Ленин с котом. Злоумышленники оказались анархистами, которым близок алкоголь, но чужды идеи вождя мирового пролетариата.

Десять дней ушло у белорусских милиционеров на поиски вандалов, повредивших скульптуру под народным названием "Ленин с котом". Злоумышленники оказались анархистами, которым близок алкоголь, но чужды идеи вождя мирового пролетариата, отметили в областном УВД. За свою нетерпимость они рискуют отправиться в колонию.На установленную в дачном поселке вблизи железнодорожной станции Лучеса под Витебском скульптурную композицию подвыпившие приятели покусились поздним вечером 4 мая: Ленину отломали указывающую в светлое будущее руку, а от его усатого спутника остались только хвост и задние лапы. Обиженные дачники, которые установили в лесу памятник за свой счет, обратились за помощью к стражам порядка.Задержали предполагаемых вандалов на съемной квартире в Витебске. Отпираться мужчины — одному из них 25, второму — 30 лет — не стали, признав, что в нетрезвом виде покусились на изваяние."Свой поступок молодые люди объяснили состоянием алкогольного опьянения, а также мировоззрением, отрицающим атрибуты советской власти, и нетерпимостью к личности Ленина. Кроме того, они придерживаются анархистских взглядов", — отметили в ведомстве.По статье "Хулиганство, совершенное группой лиц" задержанным грозит вплоть до шести лет лишения свободы.