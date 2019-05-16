Глава города Сергей Собянин и начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов открыли новое здание ОМВД России по району Очаково-Матвеевское города Москвы...

Глава города Сергей Собянин и начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов открыли новое здание ОМВД России по району Очаково-Матвеевское города Москвы, расположившегося на Очаковском шоссе. Его строительство осуществлено в рамках столичной государственной программы «Безопасный город».Менее чем за 2 года для стражей правопорядка построили трехэтажное здание с подземным уровнем. В здании, общей площадью более 5000 кв. метров, разместятся более 150 сотрудников полиции.На первом этаже - дежурная часть, оснащенная современным оборудованием, где на мониторах можно увидеть происходящее как на улицах города, так и в самом отделе. Также оборудовано помещение для приема населения.На втором и третьем этажах подготовлены рабочие кабинеты с новой мебелью и оргтехникой для структурных подразделений отдела полиции. Теперь в здании есть собственный спортивный зал, интерактивный стрелковый тир и актовый зал.Также на территории предусмотрена открытая автостоянка на 19 машиномест, 2 спортивные площадки, произведено благоустройство прилегающей территории.Новое здание в несколько раз больше прежнего. Ранее ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы располагалось в 2-х этажном административном здании площадью 800 кв. метров, а также в нескольких помещениях на первых этажах жилых домов, расположенных на Большой Очаковской улице.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве