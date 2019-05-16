Вокруг Народного артиста Ивана Краско разгорелись страсти. В студии программы На самом деле любимые женщины артиста вновь выясняли отношения.

Вокруг Народного артиста Ивана Краско разгорелись страсти. Встудии программы "На самом деле" любимые женщины артиста вновь выяснялиотношения.В конце прошлого года Иван Иванович развелся со своей четвертойженой Натальей Шевель. Артист вернуться к третьей супруге – Наталье Вяль, котораяявляется матерью его двух сыновей. Он вновь назвал ее свой невестой и задумалсяо бракосочетании. Однако в студии программы "На самом деле" выяснилось, чтопланами звезды кино сбыться не суждено.Оказалось, что Вяль уже долгое время встречается с другиммужчиной – режиссером Александром Большаковым. Более того, она ждет ребенка отнового возлюбленного.Сложившаяся ситуация очень раздражает Наталью Шевель. На съемкахпрограммы "На самом деле" Первого канала девушка высказала свое недовольствосопернице. Она считает, что о беременности должен узнать Краско."Я хочу, чтобы Иван Иванович открыл свои глаза и увидел, чтоза червяк с ним живет. Червяк, который заполз ко мне в семью, разрушил ее,оставил меня ни с чем", – эмоционально рассказывала девушка.Более того, Шевель предоставила редакторам "На самом деле"кадры скрытой съемки. На которых Вяль запечатлена в объятиях любовника, которые,как после выяснилось, ей предоставил Александр Большаков. Четвертая женаартиста не понимает зачем соперница уводила у нее мужа, если жить с ним несобиралась.Меж тем Вяль выслушивать претензии, которые ей предъявляетзаклятая "подруга", не захотела. Женщина сообщила, что забирала престарелого ИванаКраско в свой дом не как жена, а как друг. Она считает себя свободной женщинойс правом на личную жизнь."Она развелась с Иваном Ивановичем. Я его приютила у себя вквартире, где он живет со своими детьми. А ты рот закрой", – грубо обратиласьВяль к Шевель.Новость о беременности шокировала пожилого Краско, которыйприсутствовал за кулисами съемочной площадки шоу Артист вышелв студию, чтобы откровенно поговорить со свой якобы невестой."Наталья Николаевна (Вяль – прим.ред.) так убедительно здесьже говорила, что она готова вернуться. Больше того, я процитирую ее: лучшемужчины в своей жизни она не встречала", – сказал расстроенный Иван Иванович.Артист не понимает, почему Вяль в интервьюговорит, что между ними никогда не было настоящей любви. Якобы она жила с нимиз жалости. "Это что же? Десять лет обмана великого какого-то? Стоицизма?" -обратился к третьей жене Краско в студииВяль отказалась разговаривать на эту тему с экс-мужем. "Цените", – лишьбросила она в ответ.