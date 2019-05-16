Член экипажа крупнейшего в мире плавучего завода Всеволод Сибирцев впал в кому после падения из иллюминатора во время стоянки в порту Владивостока. Камера наблюдения зафиксировала момент ЧП, который, по некоторым данным, может носить уголовный характер.

Член экипажа крупнейшего в мире плавучего завода "Всеволод Сибирцев" впал в кому после падения из иллюминатора во время стоянки в порту Владивостока. Камера наблюдения зафиксировала момент ЧП, который, по некоторым данным, может носить уголовный характер.Инцидент, как свидетельствует запись, произошел еще вечером 6 мая. По данным "Комсомольской правды", моряк 1977 года рождения упал с высоты 10 метров после ссоры с коллегами, что подтверждают и пожелавшие остаться неизвестными свидетели.Пострадавший выжил, но находится в тяжелом состоянии в реанимации, по некоторым данным, он впал в кому. В ближайшее время по факту произошедшего может быть заведено уголовное дело, только вот судно уже ушло в рейс.Крупнейший в мире рыбоперерабатывающий плавзавод "Всеволод Сибирцев" был спущен на воду в декабре 1989 года. В 2011 году его продали грекам, но спустя три года судно, чья длина составляет почти 180 метров, вернулось в Приморский край, где прошло модернизацию.