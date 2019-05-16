Материальный ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, превысил 38 тысяч рублей

Материальный ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, превысил 38 тысяч рублейВладимирские транспортные полицейские пресекли незаконную рыбалку в особо охраняемой природной территории акватории реки Ока.В ходе рейда правоохранители поймали 50-летнего мужчину, который «добывал» рыбу с помощью запрещенных видах орудия лова. Кроме того, согласно заключению эксперта, делал он это в период нереста, в месте нереста.Материальный ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам РФ, превысил 38 тысяч рублей.В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы.