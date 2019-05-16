Главным управлением уголовного розыска МВД России разыскивается подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека.

Главным управлением уголовного розыска МВД России разыскивается подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека. Потерпевший являлся фигурантом одного из уголовных дел, которые находились в производстве старшего следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной, убитой в 2018 году в Московской области.Установлено, что в 2015 году в адрес мужчины начали поступать угрозы физической расправы, после чего двое неизвестных совершили на него нападение на улице Бутлерова в городе Санкт-Петербурге.По данному факту Следственным управлением УМВД России по Калининскому району города Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ.Следствием получена видеозапись, на которой запечатлен один из нападавших в момент совершения преступления. По предположительной информации, организаторами данного нападения и резонансного убийства следователя Евгении Шишкиной могут быть одни и те же лица. Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении данного гражданина, просьба обращаться по телефону: +7 (965) 288-02-02.