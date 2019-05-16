Владимир Путин засмущал супруга австрийского президента. Первая леди, судя по-всему, оказалась не готова ко встрече с российским лидером.

Владимир Путин засмущал супруга австрийского президента. Первая леди, судя по-всему, оказалась не готова ко встрече с российским лидером.На встрече президента РФ Владимира Путина с его австрийским коллегой Александером Ван дер Белленом в Сочи случился казус, на который не преминули обратить внимание журналисты. Об этом рассказывает .Австрийский лидер прибыл на мероприятие со своей супругой Дорис Шмидауэр, которая, судя по кадрам, которые публикует , оказалась не готова ко встрече с российским главой. Владимир Путин галантно преподнес первой леди Австрии букет пионов, но та неловко приняла его и даже раскраснелась. При этом дама не переставала улыбаться президенту РФ.Ван дер Беллена и его супругу на встрече в Сочи сопровождала в том числе глава МИД Австрии Карин Кнайсль. В прошлом году Владимир Путин побывал на ее свадьбе.На нынешнем мероприятии глава РФ подчеркнул, что Москва ценит отношения с Веной и внеблоковый статус Австрии. "Думаю, что внеблоковый статус помогает развивать нам отношения сегодня", – сказал Путин. В свою очередь, его австрийский коллега признался, что был "удивлен и горд" тем, что прямые инвестиции Австрии в Россию занимают второе место сразу после Германии, отмечает .