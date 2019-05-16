Четыре человека, в том числе беременная женщина, пострадали в ДТП в Красносельском районе Санкт-Петербурга, где автобус с пассажирами врезался в дерево на перекрестке с неработающим светофором. Авария попала в объектив камеры наблюдения.

Четыре человека, в том числе беременная женщина, пострадали в ДТП в Красносельском районе Санкт-Петербурга, где автобус с пассажирами врезался в дерево на перекрестке с неработающим светофором. Авария попала в объектив камеры наблюдения.ДТП произошло в час дня 16 мая на углу Аннинского и Красносельского шоссе, где в тот момент не работал светофор. На кадрах видно, как следовавший по маршруту №245 ПАЗ на высокой скорости приближается к перекрестку, но наперерез ему выезжают несколько легковушек. Водитель выкрутил руль и на двух колесах ушел влево, съехал с проезжей части и врезался в дерево.В маршрутке находились 10 пассажиров, травмы мужчина и три женщины — у них диагностированы черепно-мозговые травмы, сотрясения и переломы.