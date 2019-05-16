Оргкомитет IX Детской спортивной Олимпиады Воспитай в себе Человека! среди детских домов и школ-интернатов с 16 по 19 мая 2019 года проводит Олимпиаду в оздоровительном комплексе Клязьма УДП РФ.

Оргкомитет IX Детской спортивной Олимпиады "Воспитай в себе Человека!" среди детских домов и школ-интернатов с 16 по 19 мая 2019 года проводит Олимпиаду в оздоровительном комплексе "Клязьма" УДП РФ.Торжественная церемония открытия IX Детской спортивной Олимпиады состоится 16 мая 2019 года, начало в 15:00.В девятый раз Детская спортивная Олимпиада "Воспитай в себе Человека!" проходит под патронажем Благотворительного фонда "Детский Дом", при поддержке Губернатора Московской области, Министерства физической культуры и спорта Московской области и руководства Мытищинского р-на Московской области. В программу включены соревнования по следующим видам спорта: лёгкой атлетике, подтягиванию, плаванию, мини-футболу, пионерболу, настольному теннису, шашкам и шахматам.Участниками самой первой Детской спортивной Олимпиады в 2004 году стали 180 детей – воспитанники из 8 школ-интернатов и 1 детского дома Тверской области. Поддержать юных спортсменов приехали многократные Олимпийские чемпионы Алина Кабаева и Алексей Немов. В юбилейной Х Олимпиаде в 2020 году смогут принять участие 30 команд с увеличением сроков проведения Олимпиады на один день. Сегодня в соревнованиях участвуют 432 участника: 24 команды по 18 человек в течение 4 дней.В этом году в Олимпиаде примут участие воспитанники школ-интернатов и детских домов Тверской, Владимирской, Московской, Ленинградской, Калужской, Саратовской, Псковской и других областей, Республики Мордовия и ЛНР.В этом году торжественную церемонию открытия IX Детской спортивной Олимпиады проводит актер театра и кино Камиль Ларин.Олимпийский огонь зажгут футболисты: обладатель Кубка России 2000 года, Алексей Смертин и чемпион России, Дмитрий Сычёв.Поднимут флаг Российской Федерации — мастер спорта международного класса, двукратная чемпионка Европы 2018 среди юниоров, двукратная чемпионка Юношеских Олимпийских игр 2018, Дарья Трубникова, и мастер спорта международного класса, чемпионка Европы 2016 года среди юниоров, Мария Сергеева.Церемонию закрытия проведет кинопродюсер, актер и спортивный ведущий Василий Соловьев.