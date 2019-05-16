Минфин подготовил поправки в бюджет на 2019 год. В частности, 2,5 миллиарда рублей предусмотрены на субсидии для Первого канала.

Минфин подготовил поправки в бюджет на 2019 год. Вчастности, 2,5 миллиарда рублей предусмотрены на субсидии для Первого канала.За счет выделенных средств Первый канал сможет частично компенсировать расходы на закупку и производство контента. Кроме того, деньги пойдут на обеспечение "мероприятий по доведению его до телезрителей".Поправки в закон о бюджете России на этот ипоследующие два года опубликован Минфином на федеральном портале проектовнормативных и правовых актов. Стоит отметить, что в текущей редакции главногофинансового документа страны Первому каналу была предусмотрена субсидия толькосигнала в городах с населением менее 100 тысяч человек. Телеканалу планировалосьвыделить 1,3 млрд рублей.Материал дополняется