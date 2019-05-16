Минфин подготовил поправки в бюджет на 2019 год. В
частности, 2,5 миллиарда рублей предусмотрены на субсидии для Первого канала.
Минфин подготовил поправки в бюджет на 2019 год. В
частности, 2,5 миллиарда рублей предусмотрены на субсидии для Первого канала.
За счет выделенных средств Первый канал сможет частично компенсировать расходы на закупку и производство контента. Кроме того, деньги пойдут на обеспечение "мероприятий по доведению его до телезрителей".
Поправки в закон о бюджете России на этот и
последующие два года опубликован Минфином на федеральном портале проектов
нормативных и правовых актов. Стоит отметить, что в текущей редакции главного
финансового документа страны Первому каналу была предусмотрена субсидия только
сигнала в городах с населением менее 100 тысяч человек. Телеканалу планировалось
выделить 1,3 млрд рублей.
Материал дополняется