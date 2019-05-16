Артистка рассказала, что старшая дочь Арианна чуть не погибла. Анна Хилькевич доверила ребенка не тому человеку.

Артистка рассказала, что старшая дочь Арианна чуть не погибла.Анна Хилькевич доверила ребенка не тому человеку.Малышке было всего полтора года, когда артистка решила найтиновую няню. После долгих поисков Анна Хилькевич остановила свой выбор наженщине, которая показалась ей очень благоразумной. Гувернантка, по словамартистки, выросла в детском доме.В последствии эта женщина повела себя неадекватно. Необдуманнымпоступком она чуть не угробила Арианну."Мне присылает подруга фотографию, как она бежит черездорогу не по переходу. Просто, по широкой дороге, там четыре полосы! Она бежитс ребенком на руках. С моим ребенком. С Арианой", – с ужасом вспоминает знаменитость.Анна Хилькевич потребовала от няни объяснений. Женщина отрицаласвою вину, утверждая, что на снимке изображен кто-то другой. Артистка была внесебя от ярости. В тот день она впервые кричала на сотрудника. Гувернантку выгнали взашей.рассказала, что сейчас у нее две няни,которые работают посменно. Ариана и вторая дочь звезды – Мария под круглосуточнымприсмотром. Артистка призналась, что это значительно облегчает ей жизнь,однако из-за этого она потеряла контакт с младшей наследницей."Мы с ней поехали вбассейн. Она увидела незнакомых людей, обстановку, начала кричать. А я ее немогу успокоить. Она меня не видит, не слышит. Она всего боится. Няня услышала,прибежала. Ребенок мой увидел няню и успокоился. Я понимаю, что это моя вина. Якаждый день с ней, но, чтобы вдвоем, качественно, по ночам вставать… Я не встаюпо ночам ко второй дочери. С четырех месяцев… Встает няня", – поведала ч в интервью Youtube-каналу"А поговорить?".