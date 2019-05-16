О состоянии пострадавших пока не сообщают

О состоянии пострадавших пока не сообщаютВ одной из соцсетей появилась информация о том, что ночью 15 мая в Загородном неизвестный напал с ножом на троих людей. По словам очевидцев, проишестве произошло недалеко от магазина «Магнит» на улице Зеленая.На фотографиях с места событий видно, как несколько человек лежит на земле, а врачи пытаются им помочь. Владимирцы предположили, что могло произойти вовсе не нападение, а поножовщина между тремя мужчинами.Расследовать происшествие предстоит правоохранителям. Мы следим за развитием событий.