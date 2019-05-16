Певица Нюша без макияжа вызвала умиление у поклонников. Архивные снимки выложил в соцсеть супруг звезды Игорь Сивов. Комментаторы признаются, что завидуют бизнесмену.

Певица Нюша без макияжа вызвала умиление у поклонников.Архивные снимки выложил в соцсеть супруг звезды Игорь Сивов. Комментаторыпризнаются, что завидуют бизнесмену.поздравили с Днем семьи. Муж артистки поделилсятрогательными архивными фото, на которых предприниматель запечатлен свозлюбленной и совсем крохотной дочкой. На этих снимках звезда снята безмакияжа.Позже Игорь Сивов опубликовал еще одну фотографию, где параснята в красивом зале. Облаченная в легкое белое платье Нюша и здесь почти безкосметики. Супруг певицы подписал пост цитатой голливудской звезды ДжонниДеппа."Семья – это самое важное, что есть в мире. Если у васнет семьи, считайте, что у вас нет ничего. Семья – это самые прочные узы всейвашей жизни", – написал предприниматель.Поклонники просто в восторге. Они признались,что позавидовали Сивову. "Вот отхватил Игорь самую шикарную жену", "Нюшатут другая", "Какая красивая парочка", – пишут комментаторы.Певица Нюша и Игорь Сивов скрывают имя родившейся полгоданазад дочки. Правда, не так давно малышку впервые показали публике. Правда,лица разглядеть не удалось. Тем не менее, поклонники уверены, что девочкавырастет копией своей мамы, передает Teleprogramma.pro.Пока же решила вернуться на сцену – и выбирает новый образ.Стилисты подбирают ей интересные наряды и различные варианты причесок. А поклонники помогают артистке в этом нелегком деле – Нюша просила их голосовать за те варианты, которые им нравятся.