Популярная телеведущая Маша Малиновская порадовала фанатов новостью о предстоящей съемке. И не просто в журнале, а в известном глянце Playboy.

Популярнаятелеведущая Маша Малиновская порадовала фанатов новостью о предстоящейсъемке. И не просто в журнале, а в известном глянце Playboy.На дняхзвезда приняла участие в пикантной фотосессии для мужского журнала. Об этом онасообщила на своей странице в социальной сети, подстегнув внимание пользователейпарой фотографий со съемок.Снимки взбудоражили воображение поклонников Малиновской и вызвали волну бурныхреакций. И это понятно – Маша продемонстрировала не только идеальную физическуюформу и сексуальные изгибы, но и смелость, ведь не каждая решится встать передобъективом фотокамеры без нижнего белья. Однако одежда на модели все же была.Малиновская отдала предпочтение черной куртке, которая была сексуальнорасстегнута в области груди, и ботфортам. А завершила образ фирменная пышнаяприческа.А вотпоследняя фотография, выложенная Машей, вызвала сомнительные эмоции уфанатов. Дело в том, что на ней свет упал довольно неудачно, и из МашиМалиновской получился Сергей Зверев. Пользователи тут же отреагировали на такуюигру теней комментариями. "Это же Зверев с голыми ногами","Зверев, ты что это вырядился?"– писали некоторые подписчики Маши.Тем неменее эта фотосессия все равно стала приятным сюрпризом для поклонниковведущей. В последнее время она не принимала участие в столь интригующихпроектах.