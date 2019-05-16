Популярная
телеведущая Маша Малиновская порадовала фанатов новостью о предстоящей
съемке. И не просто в журнале, а в известном глянце Playboy.
Популярная
телеведущая Маша Малиновская порадовала фанатов новостью о предстоящей
съемке. И не просто в журнале, а в известном глянце Playboy.
На днях
звезда приняла участие в пикантной фотосессии для мужского журнала. Об этом она
сообщила на своей странице в социальной сети, подстегнув внимание пользователей
парой фотографий со съемок.
Снимки взбудоражили воображение поклонников Малиновской и вызвали волну бурных
реакций. И это понятно – Маша продемонстрировала не только идеальную физическую
форму и сексуальные изгибы, но и смелость, ведь не каждая решится встать перед
объективом фотокамеры без нижнего белья. Однако одежда на модели все же была.
Малиновская отдала предпочтение черной куртке, которая была сексуально
расстегнута в области груди, и ботфортам. А завершила образ фирменная пышная
прическа.
А вот
последняя фотография, выложенная Машей, вызвала сомнительные эмоции у
фанатов. Дело в том, что на ней свет упал довольно неудачно, и из Маши
Малиновской получился Сергей Зверев. Пользователи тут же отреагировали на такую
игру теней комментариями. "Это же Зверев с голыми ногами",
"Зверев, ты что это вырядился?"– писали некоторые подписчики Маши.
Тем не
менее эта фотосессия все равно стала приятным сюрпризом для поклонников
ведущей. В последнее время она не принимала участие в столь интригующих
проектах.